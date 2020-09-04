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04.09.2020 - 12:09 |

'İbo Show' geri dönüyor

Ekranların efsane programı 'İbo Show' ekranlara geri dönüyor. Uzun zamandır müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses ‘İbo Show’ ile sessizliğine son veriyor.

'İbo Show' geri dönüyor
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9 yıl aradan sonra ‘kaldığı yerden devam’ diyen İbrahim Tatlıses, yenilenen formatıyla sevenlerinin özlemini dindirmeye geliyor. 

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği ve her hafta birbirinden ünlü isimlerin ağırlanacağı programda, tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak. Sürprizlerin de eksik olmayacağı ‘İbo Show’, yenilenen formatı ve çok özel bölümleriyle yakında Star’da...

İbo Show geri dönüyor

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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