İBO Show konukları kim bu hafta? 9 Ocak İBO Show fragmanı yayınlandı!

Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeye devam eden İBO Show programında her hafta farklı isimler ağırlanıyor. Bu hafta hangi isimlerin olacağını merak eden izleyiciler için İBO Show konuklarına ve yeni bölüm fragmanına haberimizde yer verdik. İşte 9 Ocak Cumartesi İBO Show'a gelen isimler...

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen 'İbo Show'un 2021 yılındaki ilk bölümünün konukları belli oldu.

Cem Yılmaz, Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve Zafer Algöz İBO Show'a geliyor.

İBO SHOW FRAGMANI