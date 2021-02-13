İBO Show konukları kimler? 13 Şubat 2021 Cumartesi bugün İBO Show'a hangi ünlüler konuk oluyor? İşte fragman

Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan İBO Show için konuk araştırması sabahın ilk ışıklarında başladı. İzleyiciler tarafından merak konusu olan İBO Show konukları bu hafta bomba gibi. Doyasıya müzik şöleninin yaşanacağı İBO Show'un bugünkü konukları...

İBO SHOW KONUKLARI 13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

Ümit Sayın

Eda - Metin Özülkü

Ege

Ferda Anıl Yarkın

Burak Kut

İBO SHOW FRAGMAN