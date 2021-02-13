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13.02.2021 - 11:40 |

İBO Show konukları kimler? 13 Şubat 2021 Cumartesi bugün İBO Show'a hangi ünlüler konuk oluyor? İşte fragman

STAR TV'nin ilgiyle takip edilen programı İBO Show ile ilgili meraklı arayış başladı. Her hafta birbirinden başarılı ve ünlü isimleri ağırlayan İBO Show'a bu hafta kimler konuk oluyor? Cumartesi akşamları yakından takip edilen İBO Show konukları kimler? İşte 13 Şubat 2021 İBO Show konukları ve yeni bölüm fragmanı haberimizde...

İBO Show konukları kimler? 13 Şubat 2021 Cumartesi bugün İBO Show'a hangi ünlüler konuk oluyor? İşte fragman
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Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitleyecek olan İBO Show için konuk araştırması sabahın ilk ışıklarında başladı. İzleyiciler tarafından merak konusu olan İBO Show konukları bu hafta bomba gibi. Doyasıya müzik şöleninin yaşanacağı İBO Show'un bugünkü konukları...

İBO SHOW KONUKLARI 13 ŞUBAT 2021 CUMARTESİ

Ümit Sayın
Eda - Metin Özülkü
Ege
Ferda Anıl Yarkın
Burak Kut

İBO SHOW FRAGMAN

Magazin Haberleri Bülteni (13 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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