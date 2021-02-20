İbo Show konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'un bu akşamki konukları

İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana geri döndü. İzleyicinin heyecanla beklediği İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanıyor. Bu hafta İbrahim Tatlıses yeni saç stili ile izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, bu haftanın konukları kimler? İşte İbo Show yeni bölüm konukları.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

LATİF DOĞAN

BEDİA AKARTÜRK

NURİ SESİGÜZEL

UĞUR KARAKUŞ

KAHTALI MIÇE











