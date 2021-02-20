20.02.2021 - 11:43 |
İbo Show konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'un bu akşamki konukları
İbo Show yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cumartesi akşamları yayınlanan programda İbrahim Tatlıses ve konukları izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Bu akşam yine birbirinden sürpriz isimler programda. Peki, 20 Şubat İbo Show konukları kimler?
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana geri döndü. İzleyicinin heyecanla beklediği İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanıyor. Bu hafta İbrahim Tatlıses yeni saç stili ile izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, bu haftanın konukları kimler? İşte İbo Show yeni bölüm konukları.
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
UĞUR KARAKUŞ
KAHTALI MIÇE