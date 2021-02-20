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20.02.2021 - 11:43 |

İbo Show konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'un bu akşamki konukları

İbo Show yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Cumartesi akşamları yayınlanan programda İbrahim Tatlıses ve konukları izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Bu akşam yine birbirinden sürpriz isimler programda. Peki, 20 Şubat İbo Show konukları kimler?

İbo Show konukları kimler? 20 Şubat İbo Show'un bu akşamki konukları
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İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana geri döndü. İzleyicinin heyecanla beklediği İbo Show'da yine müzik şöleni yaşanıyor. Bu hafta İbrahim Tatlıses yeni saç stili ile izleyenlerin beğenisini topladı. Peki, bu haftanın konukları kimler? İşte İbo Show yeni bölüm konukları.

İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?

LATİF DOĞAN

İbo Show konukları kimler 20 Şubat İbo Showun bu akşamki konukları

BEDİA AKARTÜRK

İbo Show konukları kimler 20 Şubat İbo Showun bu akşamki konukları

NURİ SESİGÜZEL

İbo Show konukları kimler 20 Şubat İbo Showun bu akşamki konukları

UĞUR KARAKUŞ

İbo Show konukları kimler 20 Şubat İbo Showun bu akşamki konukları

KAHTALI MIÇE

İbo Show konukları kimler 20 Şubat İbo Showun bu akşamki konukları

 




20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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