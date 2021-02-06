06.02.2021 - 13:10 |
Ä°bo Show konuklarÄ± kimler? 6 Åžubat Ä°bo Show konuklarÄ±...
Ä°bo Show bu hafta yine Ã§ok eÄŸlenceli. Ä°brahim TatlÄ±ses'in sunduÄŸu Ä°bo Show yeni sezonda izleyenlere mÃ¼zik ÅŸÃ¶leni yaÅŸatmaya devam ediyor. Peki, bu hafta programa kimler konuk olacak? Ä°ÅŸte 6 Åžubat Ä°bo Show konuklarÄ±...
Ä°brahim TatlÄ±ses yÄ±llar sonra yeniden ekranlarda. STAR TV'de baÅŸlayan Ä°BO SHOW birbirinden sÃ¼rpriz isimleri konuk ediyor ve izleyenlere mÃ¼zik ÅŸÃ¶leni yaÅŸatÄ±yor. Peki, Ä°bo Show'un bu haftaki konuklarÄ± kimler?
6 ÅžUBAT Ä°BO SHOW KONUKLARI
GÃ¼lden KarabÃ¶cek
Kamuran Akkor
AyÅŸe Mine
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Faruk TÄ±naz
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Ahmet SelÃ§uk Ä°lkan