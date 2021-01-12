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12.01.2021 - 09:47 |

'İbo Show'un 16 Ocak konukları belli oldu!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl sonra ekranlara dönen 'İbo Show'un 16 Ocak'taki konukları belli oldu.

'İbo Show'un 16 Ocak konukları belli oldu!
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9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses, konukları ve programındaki eğlenceli anlarla Star TV ekranlarda izleyicisiyle buluşuyor. Programın 16 Ocak'ta ekrana gelecek olan 10. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

TÜRKÜLERLE KULAKLARIN PASI SİLİNECEK
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır gibi usta isimler yer alacak. Programda Haluk Levent eğlenceli kimliği ve güçlü sesiyle dikkat çekerken usta sanatçılarda türküleriyle kulakların pasını silecek.

İbo Showun 16 Ocak konukları belli oldu
İbo Showun 16 Ocak konukları belli oldu


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