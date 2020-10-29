İBO şov başlıyor mu, ne zaman, hangi kanalda başlıyor? İBO Şov 2020 fragmanı izle

Geçtiğimiz yıllarda reyting rekorları kıran İBO Şov, izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Büyük merakla beklenen İBO Şov ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? İBO Şov 2020 fragmanında neler oluyor? İşte İBO Şov ilk bölüm yayın tarihi ve fragmanı...

İBO SHOW 2020 HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

İBO Show 2020 STAR TV kanalında ekrana gelecek.

İBO SHOW 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İBO Show 2020 sezonu ilk bölümüyle 31 Ekim Cumartesi akşamı 20:00'da yayınlanacak.

İBO ŞOV FRAGMANI