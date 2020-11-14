İbo Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? 2020 İBO Şov yeni bölüm konukları ve fragmanı

'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses'in 1993 yılından 2011 yılına kadar aralıksız olarak sunduğu 'İbo Show', 9 yıllık aranın ardından yeniden Star TV ekranlarında olacak. Yıllara damgasını vuran İbrahim Tatlıses'in sunumuyla ekrana gelen İBO Şov yeni sezonuyla bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelecek. İBO Şov 2020 sezonu ile ilgili araştırmalara başlayan vatandaşlar, İBO Şov hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? İBO Şov 2020 sezonunun ilk bölüm konukları kimler? İşte İBO Şov 1. bölüm fragmanı...

İBO ŞOV HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İBO Şov 2020 sezonu STAR TV'de yayınlanacak.

İBO ŞOV SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İBO Şov 2020 saat 20:00'da başlayacak.

İBO ŞOV 1. BÖLÜM KONUKLARI KİMLER?

Sibel Can

Deniz Seki

Kutsi

Şafak Sezer

Aydemir Akbaş

İBO ŞOV 2020 FRAGMANI