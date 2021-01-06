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06.01.2021 - 10:37 |

Ä°brahim Büyükak: AÅŸermeler yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸladÄ±

Baba olmaya hazÄ±rlanan oyuncu Ä°brahim BÃ¼yÃ¼kak, Ã¶nceki gÃ¼n Levent'te gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â

Ä°brahim Büyükak: AÅŸermeler yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸladÄ±
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GeÃ§tiÄŸimiz haftalarda koronavirÃ¼sÃ¼ atlatan Ä°brahim BÃ¼yÃ¼kak, "SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za kavuÅŸtuk. AÄŸÄ±r bir ÅŸekilde geÃ§irmedim" ifadelerini kullandÄ±.

HabertÃ¼rk'te yer alan habere gÃ¶re; baba olmaya hazÄ±rlanan oyuncu, eÅŸi Nurdan BeÅŸen'in hamileliÄŸi hakkÄ±nda konuÅŸtu: Cinsiyeti belli olmadÄ±. DÃ¶rt aylÄ±k daha. AÅŸermeler yavaÅŸ yavaÅŸ baÅŸladÄ±. Nurdan, 'Geceleri canÄ±m muz istiyor' diyor.

BÃ¼yÃ¼kak, yakÄ±n arkadaÅŸÄ± OÄŸuzhan KoÃ§'un oyuncu Demet Ã–zdemir ile yeni bir aÅŸka yelken aÃ§masÄ± hakkÄ±ndaki sorularÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncu, konuyla ilgili, "O sorularÄ± OÄŸuzhan'a sorun" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Magazin Haberleri Bülteni (6 Ocak 2021)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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