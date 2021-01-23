23.01.2021 - 18:03 |
İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ı tiye aldı
Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak, yakın arkadaşının dansını taklit etti.
İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ın sosyal medyayı sallayan dansını taklit ederek, çekilen videosunu Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.
37 yaşındaki oyuncunun "Dizinin son hazırlıklarına gidiyorum" notunu yazdığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.