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23.01.2021 - 18:03 |

İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ı tiye aldı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak, yakın arkadaşının dansını taklit etti.

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İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ın sosyal medyayı sallayan dansını taklit ederek, çekilen videosunu Instagram hesabının hikaye bölümünde yayınladı.

37 yaşındaki oyuncunun "Dizinin son hazırlıklarına gidiyorum" notunu yazdığı paylaşım, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

 
İbrahim Büyükak, Murat Dalkılıç'ı tiye aldıŞarkıcı Murat Dalkılıç, sosyal medya hesabından dans ettiği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Oyuncu İbrahim Büyükak, yakın arkadaşının dansını taklit etti.
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Cadde Yazarları

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