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10.06.2020 - 16:23 |

Ä°brahim Çelikkol ile Ali'den baba-oÄŸul pozu

Oyuncu Ä°brahim Ã‡elikkol, altÄ± aylÄ±k oÄŸlu Ali ile pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Ä°brahim Çelikkol ile Ali'den baba-oÄŸul pozu
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Oyuncu Ä°brahim Ã‡elikkol, 2017 yÄ±lÄ±nda bir sÃ¼redir beraber olduÄŸu mimar Mihre Mutlu ile nikah masasÄ±na oturdu. Mutlu bir evlilik yaÅŸayan Ã§iftin oÄŸullarÄ± Ali, yaklaÅŸÄ±k altÄ± ay Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.

Sosyal medyayÄ± aktif kullanan isimler arasÄ±nda yer alan Ã‡elikkol, oÄŸlu Ali ile bu pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±.Â

Ä°brahim Ã‡elikkol ile Aliden baba-oÄŸul pozu

Sosyal medya fenomeni Caner ÇalÄ±ÅŸÄ±r son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±! GözyaÅŸlarÄ± sel olduGeçirdiÄŸi kalp krizi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden sosyal medya fenomeni Caner ÇalÄ±ÅŸÄ±r, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
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Cadde YazarlarÄ±

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