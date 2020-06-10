10.06.2020 - 16:23 |
Ä°brahim Çelikkol ile Ali'den baba-oÄŸul pozu
Oyuncu Ä°brahim Ã‡elikkol, altÄ± aylÄ±k oÄŸlu Ali ile pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.
Oyuncu Ä°brahim Ã‡elikkol, 2017 yÄ±lÄ±nda bir sÃ¼redir beraber olduÄŸu mimar Mihre Mutlu ile nikah masasÄ±na oturdu. Mutlu bir evlilik yaÅŸayan Ã§iftin oÄŸullarÄ± Ali, yaklaÅŸÄ±k altÄ± ay Ã¶nce dÃ¼nyaya geldi.
Sosyal medyayÄ± aktif kullanan isimler arasÄ±nda yer alan Ã‡elikkol, oÄŸlu Ali ile bu pozunu sosyal medya hesabÄ±ndan yayÄ±nladÄ±.Â