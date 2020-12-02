İbrahim Kutluay-Edvina Sponza el ele

Alışverişin keyfini çıkaran Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Çiftin zor günleri geride bıraktığı ve mutlu olduğu anlaşılırken, alışveriş turu boyunca Kutluay'ın sevgilisinin elini bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süre mağazaları gezerek eksiklerini gideren çift, paket servis yemeklerini de alarak evlerinin yolunu tuttu.