02.12.2020 - 11:53 |
İbrahim Kutluay-Edvina Sponza el ele
Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştıkları ortaya çıkan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.
Alışverişin keyfini çıkaran Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Çiftin zor günleri geride bıraktığı ve mutlu olduğu anlaşılırken, alışveriş turu boyunca Kutluay'ın sevgilisinin elini bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.
Uzun süre mağazaları gezerek eksiklerini gideren çift, paket servis yemeklerini de alarak evlerinin yolunu tuttu.