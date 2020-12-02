MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Kutluay-Edvina Sponza el ele
02.12.2020 - 11:53 |

İbrahim Kutluay-Edvina Sponza el ele

Geçtiğimiz haftalarda tekrar barıştıkları ortaya çıkan İbrahim Kutluay ve Edvina Sponza, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

İbrahim Kutluay-Edvina Sponza el ele
ABONE OL

Alışverişin keyfini çıkaran Edvina Sponza ile İbrahim Kutluay, soruları yanıtsız bırakmayı tercih etti. Çiftin zor günleri geride bıraktığı ve mutlu olduğu anlaşılırken, alışveriş turu boyunca Kutluay'ın sevgilisinin elini bırakmaması dikkatlerden kaçmadı.

Uzun süre mağazaları gezerek eksiklerini gideren çift, paket servis yemeklerini de alarak evlerinin yolunu tuttu.

Magazin Haberleri Bülteni (2 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gizem Karaca, 'Baraj' kadrosuna dahil oluyor!

Gizem Karaca, 'Baraj' kadrosuna dahil oluyor!

'MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı?

'MasterChef Türkiye'de para ödülünü kim kazandı?

Şevval Şahin: Hastayım ama heyecanlıyım

Şevval Şahin: Hastayım ama heyecanlıyım

Sinan Dereli'den sevgilisine: Beti bu taraftan!

Sinan Dereli'den sevgilisine: Beti bu taraftan!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet