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02.05.2020 - 09:13 |

İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı

İbrahim Kutluay, önceki gün üç günlük sokağa çıkma yasağından hemen önce alışveriş yaptı. Eski basketbolcu, Arnavutköy’deki bir butik peynircide görüntülendi.

İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı

İbrahim Kutluay'ın yaklaşık iki poşet dolusu peynir alarak stok yapması dikkatlerden kaçmadı. Sruları cevapsız bırakan Kutluay, objektifleri fark edince yarım taktığı maskesini hemen düzeltti.

Yalnız yaşayan eski basketbolcu, daha önce karantina günlerinde en çok çocukları İrem ve Ömer’i özlediğini söylemişti. (Hürriyet)

İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı

Magazin Haberleri Bülteni (1 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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