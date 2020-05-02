İbrahim Kutluay peynir stoku yaptı

İbrahim Kutluay'ın yaklaşık iki poşet dolusu peynir alarak stok yapması dikkatlerden kaçmadı. Sruları cevapsız bırakan Kutluay, objektifleri fark edince yarım taktığı maskesini hemen düzeltti.

Yalnız yaşayan eski basketbolcu, daha önce karantina günlerinde en çok çocukları İrem ve Ömer’i özlediğini söylemişti. (Hürriyet)