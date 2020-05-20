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20.05.2020 - 09:12 |

İbrahim Kutluay'a ameliyat izni

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, sokağa çıkma yasağının uygulandığı pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde görüntülendi. Polis tarafından çevrilen Kutluay, izin belgesini gösterdi, "Babamın ameliyatına yetişmeye çalışıyorum" dedi.

İbrahim Kutluay'a ameliyat izni
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İbrahim Kutluay, geçtiğimiz pazar günü Zincirlikuyu trafiğinde objektife yansıdı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı gün aracıyla yollara düşen eski basketbolcu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde polis ekipleri tarafından durduruldu.

BABASINA KOŞTU
Polise elindeki izin belgeyi gösteren Kutluay, babasının ameliyata alındığını söyledi: İzin belgem var. Babam ameliyata girecek, oraya yetişmeye çalışıyorum.

Kutluay’ın babası Burhan Kutluay’ın Kadıköy’deki bir hastanede kalp ameliyatına alındığı öğrenildi. (Hürriyet)

Magazin Haberleri Bülteni (20 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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