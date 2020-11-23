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23.11.2020 - 11:33 |

İbrahim Selim: Zor bir süreçten geçiyoruz

Oyuncu İbrahim Selim, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

İbrahim Selim: Zor bir süreçten geçiyoruz
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Akşam saatlerinde tek başına alışverişe gelen İbrahim Selim, kısa sürede alışverişini tamamlayıp AVM'den ayrıldı.

İbrahim Selim, "Çok şükür yaptığımız işlerden aldığımız geri dönüşler çok güzel. Yeni projelerimiz var ancak içinde bulunduğumuz durum ortada. Maalesef çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci elbirliğiyle atlatıp inşallah güzel günlerde, güzel işleri tekrar izleyecilerimizle buluşturacağız" açıklamasında bulundu.

Seda Sayan ve Safiye Soyman filtresiz paylaşım yaptıSeda Sayan ve Safiye Soyman, koronavirüs salgını nedeniyle evde buluşmayı tercih etti. Soyman, çektiği son videoda filtre kullanmadığına arkadaşı Seda Sayan’ı bile ikna edemedi.
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Cadde Yazarları

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