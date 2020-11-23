İbrahim Selim: Zor bir süreçten geçiyoruz

Akşam saatlerinde tek başına alışverişe gelen İbrahim Selim, kısa sürede alışverişini tamamlayıp AVM'den ayrıldı.

İbrahim Selim, "Çok şükür yaptığımız işlerden aldığımız geri dönüşler çok güzel. Yeni projelerimiz var ancak içinde bulunduğumuz durum ortada. Maalesef çok zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci elbirliğiyle atlatıp inşallah güzel günlerde, güzel işleri tekrar izleyecilerimizle buluşturacağız" açıklamasında bulundu.