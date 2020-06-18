18.06.2020 - 15:13 |
İbrahim Tatlıses: Ben seni bulmadan, kendini açık et!
İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti. Usta sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı" dedi
İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullandı.