İbrahim Tatlıses: Ben seni bulmadan, kendini açık et!

İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçimizdeki köstebeğe ulaşmaya az kaldı. Bence ben onu bulmadan o kendini açık etse de, o da biz de rahatlasak ama yakınım biliyorum, tam emin olmam gerek. Vebal almak istemiyorum. Çok da seviyorum be arkadaş neden?" ifadelerini kullandı.