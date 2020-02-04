MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
04.02.2020 - 15:03 |

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Instagram hesabından bir mesaj paylaşan İbrahim Tatlıses, isim vermeden medyan okudu.

Tatlıses'in mesajı şöyle:
"Ben kimsenin karanlığına ışık olmaya gelmedim, keyfimden yanıyorum! Ben sadece yakınlarıma ışığım, beni yakmaya kalkmayın yakarım! Bana ateşle gelmeyin, ben ummanım hem söndürür, hem boğarım! Beni dere sananların akıbeti tsunamidir! Bu sözlerim yakınlarımla alakalı değildir . Hedeflerim bellidir. Yakınlarım da bilirler bunca yıldır bütün afetleri içimde biriktirmiş volkan gibiyim patlayabilirim! Bu arada şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim, yakınlarına sabır dilerim başımız sağ olsun Türkiyem."

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir

Magazin Haberleri Bülteni (03.02.2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Reyhan Karaca'nın yeni imajı

Reyhan Karaca'nın yeni imajı

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

İbrahim Tatlıses: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!

Didem Soydan'ın Miami bronzluğu!

Didem Soydan'ın Miami bronzluğu!

Kadir İnanır alışverişte

Kadir İnanır alışverişte

Sıradaki Haber