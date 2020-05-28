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28.05.2020 - 07:00 |

İbrahim Tatlıses erkana kilitledi

İbrahim Tatlıses’in Kanal D’de yayınlanan Harbiye Açıkhava konseri, sosyal medyada Türkiye ve dünya gündemine oturdu

İbrahim Tatlıses erkana kilitledi
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Kanal D’de ekrana gelen İbrahim Tatlıses’in Harbiye Açıkhava konseri, izleyicileri ekrana kitledi. Twitter’da #KanalD ve #İbrahimTatlısesHarbiyeKonseri etiketleri, tüm gece Türkiye’de ilk üç sırada yer aldı. Dünya gündemine de giren paylaşımlara, yaklaşık 40 milyonluk erişim sağlandı.
Şarkıcının hayranlarının yanı sıra şov dünyasının önde gelen isimleri de yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini dile getirdi. Demet Akalın, neredeyse tüm parçaları yayınlarken, Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, “Belki bir gün gerçek olur, aynı sahnede havayı solumak” notunu yazdı.

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Cadde Yazarları

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