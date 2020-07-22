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22.07.2020 - 16:18 |

İbrahim Tatlıses: Erkeklik adına kara bir lekesin!

Muğla'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) eski sevgilisi tarafından öldürülmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Sanatçı İbrahim Tatlıses, Gültekin'in katili hakkında, "Erkeklik adına kara bir lekesin" ifadelerini kullandı

İbrahim Tatlıses: Erkeklik adına kara bir lekesin!
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Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesinin ardından gözaltına alınan zanlı Cemal Metin Avcı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı. Ünlüleri isyan ettiren acı haber sonrasında İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Usta sanatçı, Gültekin'in katili hakkında, "Bravo lan haza delikanlıymışsın, boğacaksın yakacaksın betona gömeceksin ne ayaksın oğlum sen!!! Hangi filmi seyrettin de bunları yaptın bunlar filmlerde bile olmaz oğlum erkeklik adına sen bir kara lekesin lan şerefsiz" mesajını paylaştı

İbrahim Tatlıses: Erkeklik adına kara bir lekesin

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