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27.05.2020 - 12:22 |

İbrahim Tatlıses hayranları Kanal D'de buluştu

Kanal D’de ekrana gelen İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri, izleyicileri ekrana kitledi. Konser, sosyal medyada da büyük ses getirdi.

İbrahim Tatlıses hayranları Kanal D'de buluştu
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Türk müziğinin güçlü sesi İbrahim Tatlıses’in konseri, Ramazan Bayramı'nın 3’üncü akşamı yayınlandı. Sanatçının Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde dev orkestra eşliğinde 5 bin seyirciye söylediği şarkılarına bu kez ekran başındaki milyonlar eşlik etti. Hayranları, Tatlıses’le Kanal D ekranında hasret giderdi; eğlenirken duygusal anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYADA ZİRVEYE OTURDU
İbrahim Tatlıses Harbiye Konseri, sosyal medyada da çok konuşuldu. Sadece Talıses hayranları değil, müzik ve şov dünyasının önde gelen isimleri de yaptıkları paylaşımlarla özlemlerini dile getirdi.

Twitter’da #KanalD ve #İbrahimTatlısesHarbiyeKonseri kelimeleri tüm gece Türkiye gündeminde ilk üç sırada yer aldı. Dünya gündemine de giren paylaşımlar, listede uzun süre kaldı. Tatlıses konseri sosyal medyada dün gece yaklaşık 40 milyonluk bir erişim sağladı.

İbrahim Tatlıses hayranları Kanal Dde buluştu

Yağmurda dans eden Jennifer Lopez ardından havuza atladıJennifer Lopez, Dirty Dancing film müziği eşliğinde yağmurda dans etti. O anları nişanlısı Alex Rodriguez kameraya aldı.
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Cadde Yazarları

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