Ä°brahim TatlÄ±ses, 20'li yaÅŸlarÄ±ndan beri birlikte olduÄŸu AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z ile 2011 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸti. Ä°brahim TatlÄ±ses ve AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z kÄ±zlarÄ± Elif Ada TatlÄ±ses'i evliliklerinin ikinci yÄ±lÄ±nda kucaklarÄ±na almÄ±ÅŸlardÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±klarÄ±nda Elif Ada henÃ¼z bebekti.

AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z, eski eÅŸi Ä°brahim TatlÄ±sesâ€™le evliliÄŸinden olan 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif Adaâ€™yla Ã‡eÅŸmeâ€™de tatil yapÄ±yor. AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z'Ä±n kÄ±zÄ±yla son paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf 'Elif Ada ne kadar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ' dedirtti.Â