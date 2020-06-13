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13.06.2020 - 08:24 |

Ä°brahim TatlÄ±ses'in kÄ±zÄ± Elif Ada büyüdü

ÅžarkÄ±cÄ± Ä°brahim TatlÄ±ses'in en kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸu olan Elif Ada TatlÄ±ses annesi AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z ile yaÅŸÄ±yor. YÄ±ldÄ±z, Ã¶nceki gÃ¼n kÄ±zÄ±yla AlaÃ§atÄ±â€™da Ã§ektirdiÄŸi fotoÄŸraflarÄ± sosyal medyada takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

Ä°brahim TatlÄ±ses'in kÄ±zÄ± Elif Ada büyüdü
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Ä°brahim TatlÄ±ses, 20'li yaÅŸlarÄ±ndan beri birlikte olduÄŸu AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z ile 2011 yÄ±lÄ±nda evlenmiÅŸti. Ä°brahim TatlÄ±ses ve AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z kÄ±zlarÄ± Elif Ada TatlÄ±ses'i evliliklerinin ikinci yÄ±lÄ±nda kucaklarÄ±na almÄ±ÅŸlardÄ±. 2013 yÄ±lÄ±nda boÅŸandÄ±klarÄ±nda Elif Ada henÃ¼z bebekti.

AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z, eski eÅŸi Ä°brahim TatlÄ±sesâ€™le evliliÄŸinden olan 7 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Elif Adaâ€™yla Ã‡eÅŸmeâ€™de tatil yapÄ±yor. AyÅŸegÃ¼l YÄ±ldÄ±z'Ä±n kÄ±zÄ±yla son paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraf 'Elif Ada ne kadar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ' dedirtti.Â

Ä°brahim TatlÄ±sesin kÄ±zÄ± Elif Ada bÃ¼yÃ¼dÃ¼

Magazin Haberleri Bülteni (12 Haziran 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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