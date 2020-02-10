‘İçgörü’ beğenildi

Barış Cihanoğlu’nun ‘İçgörü’ isimli sergisi, önceki akşam MAJİ Luxury Art Gallery&Event’te sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sanatçı, “İçgörü serisi için hazırladığım resimlerde, insanın ‘iç evreni’ne doğru bir yolculuk yapmaya çalıştım. Bu yolculukta ilk adımı da kendime doğru attım” diyerek, çalışmalarını özetledi. Açılışına iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı sergi, 29 Şubat’a kadar ziyarete açık olacak.