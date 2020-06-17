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17.06.2020 - 08:16 |

İclal Aydın: Yeni kitap için kampa gireceğim

İclal Aydın, önceki gün sosyal medya hesabından Elif Ergu'nun sorularını yanıtladı. Gazeteci olmadığını söyleyen Aydın, yeni kitabı için çalışmalara başlayacağını söyledi.

İclal Aydın: Yeni kitap için kampa gireceğim
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Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Aydın, "Ben gazeteci değilim, sunucu da değilim. Bir dönem yaptığım işin uzantılarıydı bunlar. Şu an hayatımı tamamen kitap yazarak kazanıyorum. Arada bir dizi ya da film gelirse oynuyorum. O yüzden 'gazeteci' dediklerinde utanıyorum" dedi.

Urla'da yaşayan İclal Aydın, yeni bir kitap yazmak için de kampa gireceğini söyledi.

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