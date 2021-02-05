İddialı geliyor

‘Sensiz Olamam’, ‘Sen Düşersin’, ‘Bilemem Ben’ şarkılarıyla müzik dünyasında adından söz ettiren Özkan Çifçi, şimdi de ‘Güzel Gelinim’i Dinç Müzik etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sunuyor. Eserin söz ve müziği, şarkıcının imzasını taşıyor. Çifçi, “Müzik dünyasında artık ben de varım. Bu piyasada kalıcı bir ses olacağımdan eminim ve bunu herkese ispatlayacağım” diye konuştu.