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10.10.2020 - 07:00 | | YÜKSEL KOÇ-DHA

İddianame düzenlendi

Halil Sezai hakkında, Hüseyin Meriç’i darp ettiği gerekçesiyle 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı

İddianame düzenlendi
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Tuzla’da komşusu Hüseyin Meriç’i 15 Eylül’de darp ettiği gerekçesiyle tutuklu bulunan Halil Sezai hakkında, ‘Alenen hakaret’, ‘Konut dokunulmazlığını ihlal’, ‘Silahla kasten yaralama’, ‘Silahla tehdit’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından 3 yıl 7 ay 15 günden, 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada şarkıcı için ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından; Sezai’nin şikayeti üzerine Meriç hakkında da ‘Hakaret’ ve ‘Basit yaralama’ suçundan takipsizlik kararı verildi. İddianamede Meriç’in ifadesine atfen, şarkıcının elinde odunla müştekinin ikamet ettiği konuta girip, “Seni öldürmeye geldim” diyerek, tehdit ettiği iddia edildi. 

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