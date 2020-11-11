İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

İdo Tatlıses" Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı" dedi.

28 yaşındaki şarkıcı, "Düğün konusuna gelirsek ülkemizdeki korona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek, muhabirlere cevap verdi.