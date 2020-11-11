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11.11.2020 - 12:38 |

İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşlarının doğum günlerini kutlamak için Vadistanbul'da objektiflere yansıyan İdo Tatlıses ve nişanlısı Yasemin Şefkatli, yakın zamanda yapılacak olan düğünleri hakkında konuştu.

İdo Tatlıses: Düğünsüz damat olmaz
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İdo Tatlıses" Öncelikle kameralar önünde Yasemin'e teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en çok korktuğum olay tuzlu kahveydi ama o ballı kahve yaptı" dedi.

28 yaşındaki şarkıcı, "Düğün konusuna gelirsek ülkemizdeki korona olaylarının bir an önce geçmesini bekliyoruz. Çünkü düğünsüz damat olmaz" diyerek, muhabirlere cevap verdi.

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