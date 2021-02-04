İki ödül birden

Kanal D’nin ‘Neler Oluyor Hayatta’ programı, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri gecesinde iki ödül kazandı. Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, programın sunucuları Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.