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04.02.2021 - 07:00 |

İki ödül birden

Kanal D’nin ‘Neler Oluyor Hayatta’ programı, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri gecesinde iki ödül kazandı.

İki ödül birden
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Kanal D’nin ‘Neler Oluyor Hayatta’ programı, 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik Medya Ödülleri gecesinde iki ödül kazandı. Ankara Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, programın sunucuları Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

İki ödül birden

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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