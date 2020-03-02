İki zıt yakışıklı

İstanbul’da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle yaşadıkları gizemli ve entrikalı ilişkilerin anlatıldığı dizide, Aras (Yiğit Kirazcı) ve Yiğit’in (Seçkin Özdemir) arasındaki rekabet ve çatışmalar, Cennet Sitesi’nde yaşanan gizemli olayları işin içinden daha da çıkılmaz hale getirecek. Yiğit’in sorumsuz ve hayata bencilce baktığı yerle, Aras’ın gerçekçi, özgür ve hakkını sonuna kadar savunan karakteri, iki zıt kardeşi aile mirasından özel hayatlarına kadar her konuda karşı karşıya getirecek.

Yapımcılığını Fabrika Yapım Öner Arslanel’in üstlendiği, proje tasarımını Ali Leskay’ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu dizinin senaryosunu Makbule Kosif, Gülsev Karagöz, Özer Çetinel, Ruhan Arca ve Alper Alpözgen kaleme alıyor.

Hizmetçiler 7 Mart Cumartesi saat 20.00’de ilk bölümüyle Kanal D’de...