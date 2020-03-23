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23.03.2020 - 07:00 |

İkinci defa yönetmen oldu

Can Bonomo, ‘Sen Bunları Duyma’ isimli yeni teklisinin klip çekimi için ikinci defa yönetmen koltuğuna oturdu.

İkinci defa yönetmen oldu

Can Bonomo, ‘Sen Bunları Duyma’ isimli yeni teklisinin klip çekimi için ikinci defa yönetmen koltuğuna oturdu. Tamamı takside geçen ve bir aşk hikayesinin anlatıldığı video’da, İrem Sak ve Fatih Artman rol aldı. Klip, müzik kanalları ve dijital platformlardaki yerini aldı.

Doğanay Tüzüngüç'ün 'corona' şarkısı rekor kırdıKübalı şarkıcı Camila Cabello'nun dünyaca ünlü 'Havana' şarkısını farklı şekilde yorumlayarak corona virüse yorumlayan Doğanay Tüzüngüç'ün şarkısı sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Tüzüngüç, o şarkının hikayesini ve gelen yorumları anlattı.
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Cadde Yazarları

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