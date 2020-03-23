İkinci defa yönetmen oldu

Can Bonomo, ‘Sen Bunları Duyma’ isimli yeni teklisinin klip çekimi için ikinci defa yönetmen koltuğuna oturdu. Tamamı takside geçen ve bir aşk hikayesinin anlatıldığı video’da, İrem Sak ve Fatih Artman rol aldı. Klip, müzik kanalları ve dijital platformlardaki yerini aldı.