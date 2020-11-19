İkinci şubeyi açtılar

Türkiye’de havyar üretimi yapan tek kozmetik markası Royal Caviar, Adana’dan sonra ikinci şubesini Projehane öncülüğünde ve Bilge Kuru ev sahipliğinde önceki gün açtı. Davette Arzu Kunt, Öznur Yakın, Serap Sarı, Saba Tümer ve Ziynet Sali gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da yer aldı. Golden Black Clinic Bebek şubesinin sahibi Selin Irmak, Türkiye’deki tek yerli havyar üretimi yapan marka olmanın gururunu taşıdıklarını belirtti.