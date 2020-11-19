MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İkinci şubeyi açtılar
19.11.2020 - 07:00 |

İkinci şubeyi açtılar

Türkiye’de havyar üretimi yapan tek kozmetik markası Royal Caviar, Adana’dan sonra ikinci şubesini Projehane öncülüğünde ve Bilge Kuru ev sahipliğinde önceki gün açtı.

İkinci şubeyi açtılar
ABONE OL

Türkiye’de havyar üretimi yapan tek kozmetik markası Royal Caviar, Adana’dan sonra ikinci şubesini Projehane öncülüğünde ve Bilge Kuru ev sahipliğinde önceki gün açtı. Davette Arzu Kunt, Öznur Yakın, Serap Sarı, Saba Tümer ve Ziynet Sali gibi tanınmış isimlerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy da yer aldı. Golden Black Clinic Bebek şubesinin sahibi Selin Irmak, Türkiye’deki tek yerli havyar üretimi yapan marka olmanın gururunu taşıdıklarını belirtti.

İkinci şubeyi açtılar

Magazin Haberleri Bülteni (18 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Baraz’dan ‘Dokunduğum Evren’

Baraz’dan ‘Dokunduğum Evren’

Kahvaltı keyfi

Kahvaltı keyfi

Romantik aşıklar

Romantik aşıklar

İsmine karar verdiler...

İsmine karar verdiler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet