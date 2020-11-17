17.11.2020 - 07:00 |
İklim mesajı
Yağmur Tanrısevsin, iklim değişikliğine uyum sağlamak için günlük yaşamlarımızı değiştirmemiz gerektiğini söyledi.
Doğayla iç içe pozunu Instagram’dan paylaşan oyuncu, “İklim eylemini desteklemek için sesimi yükseltiyorum. Küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmalıyız. Sesinizi sesimize katın” diye yazdı.
Mustafa Topaloğlu taburcu olduKatıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.