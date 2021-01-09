09.01.2021 - 19:07 |
İlayda Şeker kimdir? Survivor İlayda Şeker kaç yaşında?
İlayda Şeker kimdir? Survivor Gönüllüler takımında yer alan İlayda Şeker ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yarışmanın iddialı isimlerinden olan İlayda Şeker Nevşehir doğumlu. İşte İlayda Şeker'in hayatı ile ilgili merak edilen detaylar.
Survivor 2021 hızlı başladı. Ünlüler ve Gönüllüler olarak yarışan yarışmacıların hayatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte Gönüllüler takımının dikkat çeken yarışmacılarından olan İlayda Şeker ile ilgili ayrıntılar.
İLAYDA ŞEKER KİMDİR?
1994 Nevşehir doğumlu olan İlayda Şeker Ürgüp'te yaşamaktadır. Sakarya Üniversitesi'nde okuduktan sonra İstanbul'da yaşayan dedesinin yanına gelmiştir. İlayda Şeker şu anda çalışmıyor.