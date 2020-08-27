İlgi gören davet

GRED Türkiye, Maça Kızı Bodrum’daki ön lansmanı sonrası İstanbul’da anlamlı bir davetle Londra’daki Hampstead Manor projesini tanıttı. GRED kurucusu Meltem Türker ve Türkiye CEO’su Knut Gaskjenn’in konuklarla yakından ilgilendiği geceye, Vural Gökçaylı, Mehmet Köymen, İnci Gazioğlu, İsmet Alpagut, Arzu Kunt, Jülide Önengüt, Ebru Sanver, Banu Sağnak ve Berat Aşçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Davetliler, Bir Demet Umut Derneği yararına düzenlenen organizasyonda bir arada olmanın da tadını çıkardı.