MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İlgi gören davet
27.08.2020 - 07:00 |

İlgi gören davet

GRED Türkiye, Maça Kızı Bodrum’daki ön lansmanı sonrası İstanbul’da anlamlı bir davetle Londra’daki Hampstead Manor projesini tanıttı.

İlgi gören davet
ABONE OL

GRED Türkiye, Maça Kızı Bodrum’daki ön lansmanı sonrası İstanbul’da anlamlı bir davetle Londra’daki Hampstead Manor projesini tanıttı. GRED kurucusu Meltem Türker ve Türkiye CEO’su Knut Gaskjenn’in konuklarla yakından ilgilendiği geceye, Vural Gökçaylı, Mehmet Köymen, İnci Gazioğlu, İsmet Alpagut, Arzu Kunt, Jülide Önengüt, Ebru Sanver, Banu Sağnak ve Berat Aşçıoğlu’nun da aralarında bulunduğu isimler katıldı. Davetliler, Bir Demet Umut Derneği yararına düzenlenen organizasyonda bir arada olmanın da tadını çıkardı.

İlgi gören davet

26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konser diyeti

Konser diyeti

Başarıya kenetlendiler

Başarıya kenetlendiler

Doğum günü buluşması

Doğum günü buluşması

Vefalı dostlar

Vefalı dostlar

Sıradaki Haber