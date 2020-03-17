17.03.2020 - 07:00 |
İlgi gören sergi
Fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı’nın ‘Genetiği Oynanmış İnsan’ sergisinin açılışı, Artgalerim Bebek’te gerçekleşti.
Fotoğraf sanatçısı Hasan Cem Araptarlı’nın ‘Genetiği Oynanmış İnsan’ sergisinin açılışı, Artgalerim Bebek’te gerçekleşti. Galeri sahibi Özlem Alıcı’nın ev sahipliğindeki açılış kokteyline sanatseverler ilgi gösterdi. Araptarlı’nın 25 eserinin yer aldığı sergide Pasifik Okyanusu’nun su üzerinde yaşayan toplulukları, Afrikalı ilkel kabileler, Hindistan Çingeneleri’nin hayatları, fotoğraflarıyla ‘antropolojik’ çalışmaları yer aldı. Sergi, 12 Nisan’a kadar ziyarete açık olacak.