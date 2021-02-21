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21.02.2021 - 07:00 |

İLHAMI ÇOCUKLARI

Üç çocuk annesi Deniz Uğur, ilhamını onlardan aldığını söyledi

İLHAMI ÇOCUKLARI
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Deniz Uğur, TRT 2’de Hülya Koçyiğit’in sunduğu ‘Film Gibi Hayatlar’ programına konuk oldu.
Asperger sendromlu oğlu Engin Deniz’den “Meleğim” sözüyle bahseden oyuncu, “Bu tip çocukların en önemli özelliği yalan söylemiyorlar. O ve kızlarım bana güç veriyor. Mesela, birçok konuda her şeyin yolunda olup olmadığını çocuklarıma bakarak ölçerim, anlarım” dedi.
Çocukları olumlu tepki veriyorsa, her şeyin yolunda olduğuna inandığını belirten Uğur, “Eğer onlar birini sevmişlerse, o iyi bir insandır. Kızlarımdan ve oğlumdan ilham alıyorum” şeklinde konuştu. Köklü bir aileden gelen oyuncu, “Benim hem anne hem de baba tarafının hikayesi çok enteresan. Bunu bir roman formunda yazmak istiyorum” diye konuştu.

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