İlhamını inciden aldı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Nilay Bayındır, üniversitede aldığı tasarım eğitiminin üzerine, Kapalıçarşı’da çalışarak kurduğu markasıyla mücevherat dünyasında ses getiriyor. İlk etapta her ürünü tasarlayarak ve üreterek kendi atölyesini, sonrasında da Linya Jewellery’i kuran Bayındır, ilhamını inciden alıyor.

Tasarımcı, modern ve özgün çizgileriyle ön plana çıkıyor.