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26.12.2020 - 07:00 |

İlişki kriteri

Murat Dalkılıç, ilişkide ilk önce karşı tarafı düşündüğünü belirtti. Şarkıcı, “Onun ne istediğine önem veririm ve merak ederim” dedi

İlişki kriteri
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Murat Dalkılıç, Emel Yalçın’ın ‘Valla Bilemedim’ programına konuk oldu. Hande Erçel’le evlilik yolundayken ayrılan şarkıcı, “İlişkiyi ne bitirir?” sorusuna, “İlişki içindeki alev bitince biter. İlişkide ilk önce karşı tarafı düşünürüm. Onun ne istediğine önem veririm ve merak ederim” yanıtını verdi.

Çok kıskanç biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, “İnsanlara alanlar bırakılması gerektiğine inanıyorum” şeklinde konuştu. Şarkıcı, “Erkek her zaman ve her durumda güçlü olmalı fikrine katılıyor musun?” sorusuna ise, “Erkek gücünü kaybedince kadınlar tarafından saygısını yitirir” cevabını verdi.

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Cadde Yazarları

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