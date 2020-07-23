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23.07.2020 - 07:00 |

İlk kareler

Linet, Dolapdere Big Gang grubu ve ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel’in başrolünü paylaştığı ‘Geri Dönüş’ kısa filminin ilk kareleri ortaya çıktı.

İlk kareler
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Linet, Dolapdere Big Gang grubu ve ödüllü jimnastikçi Havva Şevval Ergel’in başrolünü paylaştığı ‘Geri Dönüş’ kısa filminin ilk kareleri ortaya çıktı. Gökay Süngü’nün yazıp yönettiği, mülteci sorununu anlatan proje için şarkıcı, “Dünyanın kanayan yarası bu maalesef... Birçok masum insan, çocuklar, kadınlar; ölümleri, açlıkları, kötü muameleyi görebiliyor” dedi.

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