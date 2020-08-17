MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri İlk kitap için geri sayım
17.08.2020 - 07:00 |

İlk kitap için geri sayım

Ardıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gold Yayınları Kurucu Ortağı Murat Kocaardıç’ın, kişisel gelişim üzerine yazdığı,’ İçinde Zenginlik Var’ adlı ilk kitabı 30 Ağustos’ta dijital platformlarda yerini alacak.

İlk kitap için geri sayım
ABONE OL

Ardıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gold Yayınları Kurucu Ortağı Murat Kocaardıç’ın, kişisel gelişim üzerine yazdığı,’ İçinde Zenginlik Var’ adlı ilk kitabı 30 Ağustos’ta dijital platformlarda yerini alacak. İş insanı, “Mücadele etmekten çekinmeyen, kazançlı yatırımlar yapmak isteyen, markalarını nesilden nesile aktarımını hedefleyen herkes bu kitabı okumalı” dedi.

Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kestiŞarkıcı Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da gelin arabasının önünü kesti. Morgül, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Etkinlikler başladı

Etkinlikler başladı

Boğaz’a daldı

Boğaz’a daldı

İstanbul’a aşık oldu

İstanbul’a aşık oldu

Podyum müjdesi

Podyum müjdesi

Sıradaki Haber