İlk kitap için geri sayım

Ardıç Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Gold Yayınları Kurucu Ortağı Murat Kocaardıç’ın, kişisel gelişim üzerine yazdığı,’ İçinde Zenginlik Var’ adlı ilk kitabı 30 Ağustos’ta dijital platformlarda yerini alacak. İş insanı, “Mücadele etmekten çekinmeyen, kazançlı yatırımlar yapmak isteyen, markalarını nesilden nesile aktarımını hedefleyen herkes bu kitabı okumalı” dedi.