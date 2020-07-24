24.07.2020 - 07:00 |
İlk konuk Hazal
Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği, jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un oturduğu ‘Uzak Ara Eğlence’ programının ilk konuğu Hazal Kaya olacak.
Sunuculuğunu Pelin Akil’in üstlendiği, jüri koltuğunda Gülben Ergen, Reha Özcan, Can Bonomo, Belçim Bilgin ve Alper Kul’un oturduğu ‘Uzak Ara Eğlence’ programının ilk konuğu Hazal Kaya olacak. Kanal D’de pazar akşamı ekrana gelecek projede oyuncu, konuk jüri olarak yer alacak.