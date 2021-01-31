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31.01.2021 - 10:38 | | MESUT YILMAZ

İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım

Oyuncu İlker Aksum, önceki akşam Etiler'de bir pastane çıkışı görüntülendi. Aksum,  “Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" dedi.

İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım
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Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden İlker Aksum, "Dizi çok güzel gidiyor. Reyting kaygımız var ama seyirci bizi çok sevdi. Reytinglerde hep üst sıralardayız" dedi.

"ÜTÜ VE TEMİZLİK YAPMAKTAN SIKILDIM"
Sevgilisini İzmir'e tatile gönderdiğini söyleyen oyuncu, "Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" diyerek, oradan ayrıldı.

İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım

İlker Aksum, uzun süredir aşk yaşadığı Şeyma Şener için parfüm alırken görüntülenmişti. 49 yaşındaki oyuncuya, AVM'nin çıkış kapısında, "Yeni yılda Şeyma Hanım'a evlilik teklifi eder misiniz?" sorusu yöneltildi. Aksum, evlilik teklifi sorusunu "Esnaf memnun” diye cevaplayarak, evliliğe sıcak bakmadığını vurguladı.

İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım

İlker Aksum, geçtiğimiz kasım ayında da sevgilisi Şeyma Şener’le birlikte Etiler’de objektiflere yansımıştı. Oyuncunun alışveriş turu beş dakika sürmüştü. AVM’ye girmesiyle çıkması bir olan Aksum, soru almayarak gazetecilere iyi çalışmalar dilemişti.

HABER: MESUT YILMAZ

 

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