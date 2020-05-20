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20.05.2020 - 07:57 |

İlker Aksum'un çardak keyfi

Oyuncu İlker Aksum ve eşi Şeyma Aksum, önceki gün Etiler’deki evlerinin bahçesinde komşularıyla sohbet ederken görüntülendi.

İlker Aksum'un çardak keyfi
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Hürriyet'in haberine göre; İlker Aksum ve eşi Şeyma Aksum, evlerinin bahçesindeki çardakta komşularıyla sohbet etti. Fotoğraflarını çeken basın mensuplarına sosyal mesafeye dikkat ederek sohbet eden oyuncu, pandemi nedeniyle 60 gündür evde olduklarını söyledi.

Aksum, “Mutfakla aranız nasıl?” sorusuna “Mutfakla aram hiç yok. Şeyma çok güzel yemekler yapıyor” yanıtını verdi.

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