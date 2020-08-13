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13.08.2020 - 09:28 |

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti

Oyuncu İlker Kaleli (36), meslektaşı Biran Damla Yılmaz’la (23) yeni bir aşka yelken açtığı haberlerini doğruladı: Bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var.

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti
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İlker Kaleli, önceki gün Emirgan’daki evinden çıkarken görüntülendi. Motosikletiyle yola çıkmadan önce muhabirlerle sohbet eden oyuncu, yeni projeleriyle ilgili soruya, "Pandemi sonrası dizi sektörünün ne olacağını pek bilmiyorum. Fakat müzik çalışmalarım var. Yeni bir albüm gibi sürprizlerim olabilir" yanıtını verdi.

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"ÖZEL HAYAT KONUŞMUYORUM"
Hürriyet'te yer alan habere göre; Burçin Terzioğlu’yla ilişkisi 1.5 yıl önce sona eren İlker Kaleli, kendisinden 13 yaş küçük oyuncu Biran Damla Yılmaz’la aşk yaşamaya başladığı haberleri hakkında, "Yaklaşık bir aydır süren güzel bir arkadaşlığımız var" dedi.

Ünlü oyuncu, muhabirlerin “Hayırlı olsun diyelim mi?” sözleri karşısında gülerek, “Bunlar özel hayata giriyor, ben fazla konuşmuyorum” karşılığını verdi.

İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz aşkını itiraf etti

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