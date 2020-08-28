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28.08.2020 - 07:00 |

‘İlklerin projesi oldu’

Sunuculuğunu Zahide Yetiş’in üstlendiği, Kanal D’nin yeni programı ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’, 31 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak.

‘İlklerin projesi oldu’
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Sunuculuğunu Zahide Yetiş’in üstlendiği, Kanal D’nin yeni programı ‘Zahide Yetiş’le Gelin Görün’, 31 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak. “Benim için ilklerin projesi oldu” diyen sunucu, “İlk defa kayınvalidemle ekran karşısına çıktım ve bunun heyecanını yaşadık. Yaptığım her programda kadına ve hayata hep yakın durdum. Ama şimdi tam ortasında, hem de yarış-ma heye-canıyla ekranda olaca-ğım” diye konuştu.

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