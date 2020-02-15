BU BİR İLK

SON bir haftadır herkesin dilinde Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya birlikteliği var. Hatta Yılmaz’ın eski sevgilisi Defne Samyeli’nin bile...

Nedeni için olayın başına gitmek lazım. Yılmaz ile Sarıkaya’nın aşkı Yılmaz-Samyeli ayrılığı ile aynı zamanda magazin basını tarafından dillendirilmiş ancak bu iddiaya en büyük yalanlama Samyeli’den gelmişti. Şimdi bu aşk, iddianın ötesine geçip belgelendi; çiftin Atina tatili fotoğraflandı.

Sarıkaya, Atina dönüşü havalimanında birlikteliklerini “Her şey göründüğü gibi” sözleriyle onayladı. Bu sözleri sarfeden Sarıkaya, ne hikmettir ki, kasım ayında Yılmaz’la birlikte olduklarını iddia eden bir magazin programına 100 bin TL’lik dava açmıştı. Yani yine inkâr...

Sonra, gözler Samyeli’ne çevrildi.

İhanete uğradığı ve o yüzden Yılmaz’dan ayrıldığı iddia edilen Samyeli, geçtiğimiz ekim ayında kendi sosyal medyasından basın mensuplarını yalan haber yapmakla suçladığı için şimdi bin pişman.

Şarkıcı, bu birlikteliği dillendiren magazincilere haksızlık yaptığını kabul etti. Ön yargılı davrandığını kabul ederek, magazin basınının karşısına çıkıp, yüzünde acı bir gülümsemeyle, “Ben bilmiyormuşum, görememişim, hiç ihtimal vermedim, konduramadım. Beni lütfen mazur görün, size haksızlık ettim” dedi.

Samyeli’nin hatasını kabul etmesi ve daha önce suçladığı gazetecilerden özür dilemesi hatırladığım kadarıyla magazin dünyasında bir ilk; kendisini tebrik ediyorum. Onun bu hareketi umarım diğer ünlülere de örnek olur. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz gerçeğini herkes aklının bir köşesine yazsın.

MANİDAR GÖNDERME

Defne Samyeli’nin kameraların karşısına geçerek aldatıldığını ima etmesi karşısında, Cem Yılmaz da boş durmadı. Sosyal medya hesabına, “Biz düşmanları biliyoruz, sen bizi dostlardan koru!” sözleri olan bir video ve Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısıyla manidar bir gönderme yaptı.

Neden Bergen şarkısı? Çünkü Yılmaz’ın yeni sevgilisi Serenay Sarıkaya, Bergen’in hayatını anlatacak bir sinema filmine hazırlanıyor.

Yılmaz sosyal medyasından özel hayatıyla ilgili mesaj vermeyi seviyor.

Geçtiğimiz ağustos ayında da Yılmaz-Samyeli arasında ayrılık söylentisi çıkmıştı. İkili sosyal medya için bir video çekmişti. Hatırlarsınız... Yılmaz bu haberi yapan magazinciler için “Delirmişler, valla delirmişsiniz” derken, Samyeli de ona sarılarak kahkahalarıyla bu yalanlamaya eşlik ediyordu.

En acayibi ne biliyor musunuz? O yalanlama video’sunun hâlâ Yılmaz’ın hesabında duruyor olması.

NEREYE KADAR İNKÂR?

Ünlülerin aşk soruları karşısında ‘Sadece arkadaşız’, ‘Ayrılmadık’, ‘Boşanmıyoruz’, ‘O benim kardeşim gibi’, ‘Kendisi kuzenim olur’ ve ‘Aldatma yok’ sözleri, klişedir... Yapılan haberleri yalanlamaları hatta “Bu haberleri birlikte okuyup güldük” açıklamaları da cabası...

Bir de bakarsınız, haftalar sonra el ele çıkarlar gazetecilerin karşısına ya da mahkeme salonlarında görüntülenirler. Hiçbir şey olmamış, o haberleri hiç inkâr etmemişler gibi davranarak...

Bunun gibi yalanlanan onlarca aşk ya da boşanma haberini hatırlatabilirim... Aklıma ilk gelenlerden biri Tuba Ünsal... Murat Pilevneli’den boşanacağını duyduğumuz oyuncuya, boşanma haberini sorduğumuzda, çok sert bir şekilde, “Hayır, öyle bir şey yok, nereden çıkarıyorsunuz?” cevabını almıştık. İki ay sonra boşandılar. Arda Turan, Aslıhan Doğan’la ilk görüntülendiğinde “O benim kardeşim” açıklamasını yapmıştı. Şimdi evliler ve ikinci çocuklarını bekliyorlar. Ne kardeşmiş ama! Bu liste uzar gider. Atalarımız boşuna dememiş, ‘Yalancının mumu, yatsıya kadar yanar’ diye. Ne kadar inkâr ederseniz edin, gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var.