Jolly Tur Kurucu Başkanı Sinan Vardar, önceki gün Torba’daki Blue Dreams Resort Hotel’i ziyaret etti. İş insanı, “Tesisleri geziyorum. Mükemmel bir şekilde koronavirüse karşı tedbirlerini almışlar. İnanılmaz bir hijyen uygulaması var. Yabancı turistin olmaması sebebiyle oteller yerli turiste çok uygun fiyatlarla açıldı” dedi. Turizmci, oteldeki misafirlerle sohbet edip, fotoğraf da çektirdi.