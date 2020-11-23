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23.11.2020 - 07:00 |

İngilizce baskısıyla raflarda

Gazeteci ve iletişimci Nalan Miri Sözer’in kaleme aldığı ‘Hayat 40’ta Başlar-Life Begins at 40’, İngilizce baskısıyla raflarda yerini aldı.

İngilizce baskısıyla raflarda
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Gazeteci ve iletişimci Nalan Miri Sözer’in kaleme aldığı ‘Hayat 40’ta Başlar-Life Begins at 40’, İngilizce baskısıyla raflarda yerini aldı. Türkiye’de kısa sürede altıncı baskıya ulaşan eser, artık tüm dünyada okurlarıyla buluşacak. Kitap, yazarın 40 yaşın ezber korkusuyla birlikte fiziki değişimlerini trajikomik bir şekilde fark etmesiyle başlıyor.

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