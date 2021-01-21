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21.01.2021 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

‘İnsanlar Seren ölsün istiyor’

Dumping sendromuna yakalanan ve “Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım” diyen Seren Serengil, Palandöken’e gittiği için eleştirilmesine açıklık getirdi.

‘İnsanlar Seren ölsün istiyor’
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Dumping sendromuna yakalanan ve “Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım” diyen Seren Serengil, Palandöken’e gittiği için eleştirilmesine açıklık getirdi. Şarkıcı, “İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün. Oraya temiz hava almaya gittim. Zaten hastalığım geçiyor, 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün de serum yiyorum” dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (20 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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