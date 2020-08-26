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26.08.2020 - 07:00 |

Instagram’ı salladı

Simge Sağın, bikinili fotoğraflarıyla Instagram’ı salladı.

Instagram’ı salladı
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Simge Sağın, bikinili fotoğraflarıyla Instagram’ı salladı. Şarkıcının paylaşımı hayranlarından övgü toplarken, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “Fıstık gibisin” ve “Ortalığı yaktın” gibi yorumlar yapıldı. Kareler, bir saat gibi kısa sürede yaklaşık 40 bin beğeni aldı.

Didem Uzel: Allah ABD’deki acile düşürmesinSelim Sarı ile 2012 yılında evlendikten sonra ABD'ye yerleşen oyuncu Didem Uzel Sarı, corona virüsten dolayı Türkiye'ye döndüklerini söyledi. DHA’ya konuşan Uzel, ABD’deki sağlık sistemini eleştirerek, " Allah ABD’de acil servise düşürmesin" dedi.
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