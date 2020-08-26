Simge Sağın, bikinili fotoğraflarıyla Instagram’ı salladı. Şarkıcının paylaşımı hayranlarından övgü toplarken, “Ve Tanrı kadını yarattı”, “Fıstık gibisin” ve “Ortalığı yaktın” gibi yorumlar yapıldı. Kareler, bir saat gibi kısa sürede yaklaşık 40 bin beğeni aldı.