İnzivaya çekildiler

Cemiyet dünyasının önde gelen isimlerinden Nadir Güllü ve eşi Nuray Güllü, korona günlerinin başladığı mart ayından beri Kaz Dağları’nın eteklerinde yer alan evlerinde inzivaya çekildiler. Bu süreçte çocukları ve torunlarının özlemini çeken ikili, fırsat buldukça bahçelerinde dinlenerek zamanlarını geçiriyor. Güllü Ailesi, fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayıp, dostlarıyla hasret gideriyor.